بعد حنين حسام ومودة الأدهم.. 6 فتيات خلف القضبان أخرهن موكة حجازى

كتب أحمد حسنى

بعد حنين حسام ومودة الأدهم، تتهم 6 فتيات بانتهاك الآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعى «تيك توك»، التى قبض عليهن بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة.

حنين حسام ومودة الأدهم صدر ضدهما حكما بالسجن 10 سنوات للأولى و6 سنوات للثانية، وجاءت موكة حجازى لتكمل سلسلة الفتيات خلف القضبان، ونوضح في النقاط التالية معلومات عن الفتيات التى صدر ضدهن أحكاما بسبب انتهاك الآداب العامة على "تيك توك".

موكا حجازى

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على «موكا حجازي» لإنشائها حسابًا إلكترونيًا، وبثها خلاله مقاطع فيديو، خادشة للحياء، عبر تطبيقي «تيك توك، إنستجرام»، وموقع يوتيوب.

-حنين حسام

بعد القبض عليها مازالت حنين حسام تقضى عقوبة السجن المشدد 10 سنوات والتى حكم فيها غيابيا قبل القبض عليها بتهمة الاتجار فى البشر.

-مودة الأدهم

تقضى مودة الأدهم عقوبة سجنها المشدد 6 سنوات، فى القضية التى تجمعها مع حنين حسام بتهمة الاتجار فى البشر.

- سما المصرى

سما المصرى مازالت داخل سجن النساء لتنفيذ عقوبة حبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- شيرى هانم

بعد صدور حكم الاستئناف تقضى شيرى هانم عقوبة سجنها 5 سنوات بتهمة التحريض عفى الفسق ونشر الرذيلة.

- زمردة

ابنة شيرى هانم هى الأخرى تقضى عقوبة سجنها 5 سنوات مع والدتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- ريناد عماد

بعد أن عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بالحبس 3 سنوات، تقضى فتاة التيك توك عقوبتها داخل سجن النساء، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- هدير الهادى

أصدرت ضدها محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادى، حكما بحبسها سنتين بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية.