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بعد تأييد النقض للمؤبد بقضية "اقتحام الحدود"..قصة 199 صورة بينت تخريب السجون

الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:00 ص
بعد تأييد النقض للمؤبد بقضية "اقتحام الحدود"..قصة 199 صورة بينت تخريب السجون المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة النقض كلمة النهاية في الطعن الثانى المقدم من دفاع 19 متهما بقضية اقتحام الحدود، وأيدت السجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وسعد الكتاتنى و7 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

وبرأت صبحى صالح و7 آخرين وإلغاء حكم السجن المشدد 15 عاما ضدهم.

وخلال نظر جلسات القضية أمام محكمة الموضوع برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ظهرت العديد من المفاجآت كشفتها أحراز القضية والتى بينت بشاعة الجرائم التى ارتكبت ضد مؤسسات الدولة.

ففى جلسة 11 مارس 2019 عرضت المحكمة مظروف بيج اللون، يحمل رقم 5 مسلسل، بداخله 26 صورة فوتوغرافية، تبين التخريب والإتلاف لأحد السجون وتخريب محتوياته، ومحتويات مستشفى ليمان 430 صحراوى، وتخريب سيارة شرطة وسيارة إطفاء، وأثار اشتعال النيران وتدمير العنابر.

وفى جلسة 10 مارس 2019، فضت المحكمة مظروف بيج اللون، بداخلة أسطوانة تحوى إتلاف منشآت سجن المرج العمومى، والمقيدة برقم 8 لسنة 2011 نيابة شمال بنها الكلية، وقد تبين أن المظروف مفتوح ودون على خلف المظروف رقم 367 / 2013 خزانة، ووجدت المحكمة داخل المظروف أسطوانة دون على أحد وجهيها رقم 2 وداى النطرون، وسلمت المحكمة الحرز للفنى وأمرت بعرض محتواه.

وبعرض الحرز وهو عبارة عن أسطوانة بداخلها 173 صورة لتخريب سجن المرج وأبو زعبل، وأحدى الصور لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وتظهر الصور تخريب بعض المبانى من الخارج ومن الداخل وتوجد أثار حريق فى بعضها كما يوجد أثر حريق لإحدى السيارات فى فناء المبنى.

 

 


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