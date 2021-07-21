انقلاب سيارة ملاكى فى طريق بحيرة قارون بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى طفل مصرعه وإصابة آخر بسبب انفجار الإطارات الأمامية للسيارة ملاكى بطريق بحيرة قارون، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات. تلقى مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس العقيد محمد ثابت بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون أدى إلى مصرع طفل وإصابة والده.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز سنورس للمعاينة الأولية تبين مصرع الطفل خالد وليد محمود يبلغ من العمر عشرة سنوات وإصابة والده وليد محمود بإصابات مختلفة وتم استخراج جثمان الطفلة ونقلة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم.

وتوجهت سيارة الونش التابعة لقسم شرطة مرور سنورس لإزالة آثار الحادث وتسير الطريق أمام السيارات وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويها لدفنه بمقابر العائلة.