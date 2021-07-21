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القبض على 3 متهمين بصحبتهم "أسد" فى العين السخنة

الأربعاء، 21 يوليه 2021 06:57 م
القبض على 3 متهمين بصحبتهم "أسد" فى العين السخنة ضبط متهمين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خبر وصورة لأحد الأشخاص يحمل أسدا على كتفه ويتجول فى شوارع العين السخنة بالسويس. 
 
وتوصلت أجهزة الأمن بالفحص إلى تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه وتبين أنه (مصور فوتوغرافى – مقيم بالقاهرة) وبصحبته شخصين "مقيمان بالقاهرة" وكان بحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر "شبل" بدون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل حصولهم على مبلغ مالى منهم.  
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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شخص يحمل اسد

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حيوانات مفترسه

الداخليه

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