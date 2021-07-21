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القبض على عاطل ذبح خطيبته السابقة داخل شقتها بالمنوفية فى أولى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 21 يوليه 2021 07:02 م
القبض على عاطل ذبح خطيبته السابقة داخل شقتها بالمنوفية فى أولى أيام عيد الأضحى حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز منوف بمحافظة المنوفية، من ضبط عامل قتل سيدة ذبحا فى أولى أيام عيد الأضحى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز منوف، يفيد بالعثور على سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظل ظروف غامضة، بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد المليسى رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد نبيل مسلم، والرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء مصطفى البش، وإبراهيم الطويل معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، حيث تبين أن وراء الواقعة م .ع.ع 23 عاما، عامل بمقهى خطيبها السابق، وتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف.
 
وكان أهالى قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قد استيقظوا فى أولى أيام عيد الأضحى على جريمة بشعة وذلك عندما عثور على سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها فى ظل ظروف غامضة. وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز منوف

سيدة مذبوحة

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