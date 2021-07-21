الصين تؤكد دعم الجزائر فى مسار التنمية

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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده تقدر دعم الجزائر القوي في القضايا المُتعلقة بالمصالح الجوهرية الرئيسية للصين، وتدعم الجزائر في اتخاذ مسار التنمية بما يتماشى مع ظروفها الوطنية الخاصة وفي حماية سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن تصريحات وانغ يي جاءت خلال زيارته الحالية للجزائر، ولقائه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وقال وانغ، إن الصين ستعزز التعاون متبادل المنفعة مع الجزائر، وستدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد، وأنها ستواصل تزويد الجزائر باللقاحات والمواد المضادة لوباء كورونا لدعم انتصار الجزائر الكامل عليه في وقت مُبكر.

ومن جانبه، قال العمامرة إن بلاده تأمل في العمل مع الصين لتعزيز التنمية المستمرة للصداقة التقليدية والتعاون العملي بين البلدين.

واتفق الجانبان على تسريع المفاوضات للتوقيع على الخطة الخمسية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين والجزائر وخطة التنفيذ للتنمية المشتركة للحزام والطريق.