الصحة الموريتانية: تطعيم 176 ألفا و294 شخصا بلقاح فيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الموريتانية ، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 176 ألفا و294 شخصا، منهم 752 تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن 163 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح .. مؤكدة أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى .
وأشارت إلى الحصول على نصف مليون جرعة من اللقاح ، مع مواصلة الجهود للحصول على مزيد من اللقاحت ليصل عدد الجرعات إلى مليونين و200 ألف جرعة ضمن خطة تطعيم 63 % من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.
يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في موريتانيا بلغ 22 ألفا و 929 شخصا ، وإجمالي المتعافين بلغ 20901 شخصا ، والوفيات 512 حالة .
الصحة الموريتانية: تطعيم 176 ألفا و294 شخصا بلقاح فيروس كوروناالأربعاء، 21 يوليه 2021 09:00 م
موريتانيا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وزارة الصحة الموريتانية ، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 176 ألفا و294 شخصا، منهم 752 تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
موريتانيا تعلن تلقى 171840 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كوروناالجمعة، 16 يوليه 2021 02:00 ص
موريتانيا تُرسل طائرتين محملتين بمساعدات طبية إلى تونس لمواجهة "كورونا"الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:00 م
اليابان تدعم الأمن الغذائى فى موريتانياالأربعاء، 14 يوليه 2021 03:00 م
موريتانيا تعلن تلقى 166 ألفًا و918 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كوروناالثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:20 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة