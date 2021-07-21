اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:51 م
أكرم القصاص
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الصحة التونسية: تعليق حملة "الأبواب المفتوحة" للتلقيح ضد كورونا

الأربعاء، 21 يوليه 2021 10:00 ص
الصحة التونسية: تعليق حملة "الأبواب المفتوحة" للتلقيح ضد كورونا تطعيم كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تعليق حملة (الأبواب المفتوحة) للتلقيح ضد فيروس كورونا على أن يتم استئنافها عندما تسنح الفرصة، وذلك تجنبا لما تمت ملاحظته من اكتظاظ المواطنين والإخلال بالبروتوكولات الصحية في اليوم الأول من عيد الأضحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزرة الصحة التونسية اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.


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تطعيم كورونا فى تونس

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