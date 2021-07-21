السعودية تمنع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لإندونيسيا بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

أكدت المملكة العربية السعودية، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لإندونيسيا لحين استقرار وضعها الوبائى، والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه لا توجد إصابات كورونا بين الحجاج حتى الآن، ويواصل الحجاج رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، اليوم الأربعاء، في أول أيام التشريق الـ3، بدون تسجيل أية حوادث أو إصابات بين الحجاج.

وتتابع الجهات المسئولة عن كثب الحجاج بأكثر من 540 كاميرا مراقبة، من وقت خروجهم من مخيمات منى وحتى منشأة الجمرات، للتأكد من سلامتهم، كما تنتشر طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل المنشأة استعدادا لمواجهة أي طارئ.

وقد عاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم الجمرات، وسيستكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.