اليوم السابع
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السعودية تمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب كورونا

الأربعاء، 21 يوليه 2021 11:00 م
السعودية تمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب كورونا الداخلية السعودية
أ ش أ

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قررت السلطات السعودية، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.
 
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.
 
وأهابت وزارة الداخلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء - بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

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اندونيسيا

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