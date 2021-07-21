اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:51 م
أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى: الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد فى موعدها

الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:14 م
الرئيس اللبنانى: الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد فى موعدها الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد ستجرى في موعدها الذي حددته رئاسة الجمهورية وهو الاثنين المقبل.

جاء ذلك في تصريح للرئيس عون اليوم الأربعاء بعدما ترددت أنباء تفيد باحتمالية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لعدم اتفاق القوى السياسية في لبنان على مرشح لهذا المنصب الذي سبق وأن تم اختيار سعد الحريري زعيم تيار المستقبل له واعتذر عن عدم تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من التكليف بسبب خلافات بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأضاف عون: "حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، فإن الاستشارات النيابية ستجرى في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبررا ومعللا".


لبنان

ميشال عون

الحكومة اللبنانية

أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان

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