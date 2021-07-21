الأمن ينشر على أقسام الشرطة صورة فتاة عثر على جثتها أشلاء بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى توزيع نشرة بصورة الفتاة المعثور على جثتها أشلاء داخل حقيبة بطريق الواحات، على أقسام الشرطة للتوصل لهوية المجني عليها.

تبين من خلال مناظرة الجثة، أن وجه الفتاة واضح ولم يتعرض للتشويه، وهو ما ساعد رجال المباحث على التقاط صورة واضحة للضحية، والتوصل لأول الخيوط لكشف هوية الضحية، تمهيدا للتوصل لهوية القاتل وضبطه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن خفيرا وراء العثور على جثة الفتاة داخل حقيبة بطريق الواحات، وأنه عثر على الحقيبة ملقاة بجوار الطريق بمنطقة صحراوية، وبفحصها عثر بداخلها على أشلاء جثة فتاة فأسرع لإبلاغ رجال المباحث.

وكشفت المناظرة الأولية للجثة أنها مقسمة نصفين، وتم العثور على الرأس أيضا بالحقيبة، وبها العديد من الطعنات وفصل الرأس عن الجسد، ويكثف رجال المباحث فحص بلاغات التغيب لكشف هوية الضحية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بطريق الواحات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على أشلاء من جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بطريق الواحات.

انتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، وإعداد تقرير تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية الضحية، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.