الأمم المتحدة تتبنى مشاريع الطاقة النظيفة بالعراق

أعلنت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية تبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق، مشيرة إلى أن تلك الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة أو الطاقة المستدامة.
ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للانباء ، قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو، ببغداد، إن هناك استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة وخصوصا المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض وأن تلك المشاريع مهمة لتوفير بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.
الأمم المتحدة تتبنى مشاريع الطاقة النظيفة بالعراقالأربعاء، 21 يوليه 2021 08:00 م
الأمم المتحدة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية تبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق، مشيرة إلى أن تلك الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة أو الطاقة المستدامة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس وزراء العراق يكلّف قائدين جديدين للعمليات فى بغداد بعد تفجير مدينة الصدرالأربعاء، 21 يوليه 2021 07:00 ص
رئيس وزراء العراق بعد تفجير الصدر: إرادة الحياة الحرة ستنتصر على الإرهابالأربعاء، 21 يوليه 2021 05:00 ص
العراق: عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحىالثلاثاء، 20 يوليه 2021 05:00 م
العراق: إحباط عملية خرق الخط الاستراتيجى الناقل للنفط الخامالثلاثاء، 20 يوليه 2021 03:30 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة