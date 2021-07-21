اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اعرف تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمى في 7 معلومات

الأربعاء، 21 يوليه 2021 01:00 ص
اعرف تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمى في 7 معلومات البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمثل التغيرات المناخية تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمى فبغض النظر عن تعرض بعد المدن للاختفاء نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار إلا ان التأثيرات العامة  خطيرة للغاية وتحتاج لتضافر الجهود للتصدى لها او لتخفيف اثارها.

 - يشير تقرير دولى  لحدوث انهيار في خدمات النظم الإيكولوجية المحددة التي توفرها الطبيعة مثل التلقيح البري، وتوفير الغذاء من مصائد الأسماك البحرية والأخشاب من الغابات المحلية.

 – يشير التقرير انه  قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.

 – لابد أن تعتمد الاقتصادات بصورة قوية على الطبيعية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.

- منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا ستعانيان من الانكماش النسبي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انهيار خدمات النظم الإيكولوجية بحلول عام 2030: 9.7% و6.5% سنويا على التوالي.

 - يرجع ذلك إلى الاعتماد على المحاصيل الملقحة، وفي حالة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نجد الاعتماد على المنتجات الحرجية، فضلا عن محدودية القدرة على التحول إلى خيارات الإنتاج والاستهلاك الأخرى التي ستكون أقل تأثرا.

 – لابد من الحفاظ على الطبيعة واستدامة خدماتها لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزز السياسات والإصلاحات التي تراعي الطبيعة.

- من المهم إصلاح الدعم الزراعي والاستثمارات في الابتكار الزراعي التنوع البيولوجي والنواتج الاقتصادية


التغيرات المناخية

الاثار السلبية للمناخ

البنك الدولى

الاحتباس الحرارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف يساهم البنك الدولى في التخفيف من آثار التغيرات المناخية؟.. اعرف التفاصيل

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص

البنك الدولى يشيد بجهود مصر فى تحقيق التعافى الاقتصادى الشامل.. المدير الإقليمى للبنك: إصلاحات الدولة المصرية فى الاقتصاد ساعدت على استقرار البلاد.. وتؤكد: مكَّنت القاهرة من مواجهة الجائحة وتخفيف صدمة كورونا

السبت، 10 يوليه 2021 07:00 م

كيف تجاوزت مصر آثار كورونا السلبية وموقف البنك الدولى منها؟

السبت، 10 يوليه 2021 07:00 م

ماذا طلب رئيس البنك الدولى من قادة العالم في قمة المناخ ؟ اعرف في 20 نقطة

الإثنين، 19 يوليه 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة