ارتفاع واردات مصر من الذرة إلى 220 مليون دولار في شهر واحد فقط

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الواردات المصرية من الذرة بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية عالميا، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 220 مليون و274 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 179 مليون و306 ألف دولار في شهر ابريل عام 2020، بزيادة بلغت 40 مليون و968 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات الذرة جاءت ضمن واردات مصر من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 946 مليون و424 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 746 مليون و930 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 199 مليون و494 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم واردات المواد الخام كلا من خامات الحديد ومركزاتها وبلغت قيمتها 134 مليون و310 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 84 مليون و696 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 49 مليون و614 ألف دولار، يليها واردات فول صويا وبلغت قيمتها 266 مليون و933 ألف دولار، مقابل 123 مليون و910 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 143 مليون و23 ألف دولار.

وارتفعت قيمـة الواردات المصرية بنسبة 8.1٪، حيث بلغت 5.92 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع مثل خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبه 27.2%.