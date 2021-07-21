إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص لمستشفى الخارجة مصابين في حادث مروري بطريق الخارجة-أسيوط.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 60 بمنطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط، أسفر عن إصابة كل من أحمد سيد عبدالله 36 عامًا، سلسبيل محمد أسماعيل 5 أعوام، فاطمه عبدالله سفينة 36 عامًا، بدر الدين محمد أسماعيل 10 أعوام، محمد أسماعيل مدني 48 عامًا، وكلهم مصابون بكدمات خفيفة متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور.