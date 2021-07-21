إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية حاجر بنى سليمان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص بكدمات، إثر مشاجرة بقرية حاجر بنى سليمان التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بني سويف، لضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة للمرة الثانية بقرية حاجر بنى سليمان التابعة لدائرة مركز بنى سويف ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنى سويف إلى القرية لفض المشاجرة وضبط اطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: "ثابت.س.م" 46 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالأنف حوالى 2 سم، و"محمود.ع.س" 40 سنة، مصاباً بجرح أعلى العين اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، و"سيده.ا.ع" 45 سنة، مصابة بجروح قطعية بالوجه وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بني سليمان.