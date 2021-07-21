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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب شاحنة غاز على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان

الأربعاء، 21 يوليه 2021 12:41 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب شاحنة غاز على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق محافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، حادث انقلاب شاحنة غاز مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة غاز على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" بالقرب من قرية فارس بمحافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفى سياق متصل، وقع حادث انقلاب موتوسيكل بعزبة رؤوف بمركز كوم أمبو، وتبين إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج.
 
 
 

 


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