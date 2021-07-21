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أهمها زيادة كفاءة المحرك.. 5 مميزات لتطور أداء السيارات بعد تحويلها للغاز

الأربعاء، 21 يوليه 2021 09:00 م
أهمها زيادة كفاءة المحرك.. 5 مميزات لتطور أداء السيارات بعد تحويلها للغاز الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

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مجموعة من المميزات التى يشهدها تطور أداء السيارات بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى كانت كالتالى..

1- انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92.

2 - زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (حوالى 120 أوكتان).

3- المحافظة علي كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها علي فترات أطول بالإضافة للحفاظ علي البوجيهات والابلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة علي مدي فترات زمنية أطول.

4- تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

5- انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

يذكر أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة.


البترول

الغاز

الغاز الطبيعي

السيارات

تحويل السيارات للغاز

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