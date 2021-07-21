اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر

الأربعاء، 21 يوليه 2021 10:39 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر عملات
كتبت: سماح حمدى

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استقرت أسعار العملات لليوم الثانى على التوالى الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، نظرا لاجازة البنوك فى مصر، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-7-2021 أمام الجنيه المصرى، الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، لتثبت الأسعار كما كانت وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.34 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

 


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