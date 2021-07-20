5 معلومات عن الترويج للاستثمار فى مصر بأكبر معرض للهواتف ببرشلونة

كتبت هبة السيد

واصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، واستعراض نمو وازدهار بيئة ومناخ ريادة الأعمال فى مصر، وجاءت آخر مشاركتها بالمعرض العالمي "4 أعوام من الآن" 4YFN ببرشلونة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن مشاركة الهيئة في المعرض.

1- عقد مسؤولوا هيئة ايتيدا عددًا من الحلقات النقاشية بالتعاون وبرعاية مؤسسات وصناديق استثمار مصرية وأجنبية في هذا المجال مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZو Med Angel، و Alex Angels، وHivos، وخلال تلك الحلقات، قام المستثمرون بعرض تجاربهم الفعلية وترتيب الصفقات مع الشركات المصرية الناشئة وذلك بهدف تشجيع عقد المزيد من الشراكات وإبراز المزايا والعائد على الاستثمار والاستفادة من السوق المصرى الواعد في هذا المجال.

2- التقى المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة ايتيدا مع خافيير بونسيه، المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيا الصناعية التابع لوزارة العلوم والابتكار الاسبانية، وتم مناقشة سبل تعميق التعاون البحثي في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك مثل أمن المعلومات والزراعة والنسيج، كما جرى مناقشة تجديد الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة لإطلاق البرنامج المصري الإسباني للابتكار.

3- بحث عمرو محفوظ مع ميجويل مارتن، الرئيس التنفيذي لحاضنة Faster Capital فرص التوسع في أعمال الحاضنة في مصر وزيادة الاستثمار الموجه للسوق المصري الغني بالمهارات والشركات الناشئة الواعدة.

4- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (أتوس) الفرنسية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لدعم توسع أعمال الشركة في مصر ومضاعفة استثماراتها وزيادة عدد العاملين من الكوادر المصرية بمركزها في مصر.

5-زار هايك تشوبانيان، وزير التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا و ماجد الفلاسي قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبانيا جناح مصر بالمعرض، وبحث الأول فرص الشراكة بين الجانب الأرميني والمصري في مجال التحول الرقمي وعرض التجربة الأرمينية في تنفيذ معامل تكنولوجية داخل مدارس العلوم والتكنولوجيا بأرمينيا، كما أعرب الثاني عن إعجابه بما وصلت اليه الشركات الناشئة المصرية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.