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11 معلومة عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية.. تسجل 15.3 مليار دولار

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 06:43 م
11 معلومة عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية.. تسجل 15.3 مليار دولار صادرات - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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تواصل الصادرات المصرية غير البترولية تحقيق زيادة ملموسة خلال عام 2021 ، رغم استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد، وفي سياق المعلومات التالية نقدم أحدث الأرقام عن صادرات مصر:

 

- 23% زيادة في الصادرات خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 .

-الصادرات سجلت 15 مليار و 370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .

- إقرار البرنامج الجديد لدعم الصادرات يحدث طفرة فى معدلات التصدير.

- الصادرات المصرية ترتفع خلال شهر يونيو الماضى بنسبة30  %  حيث بلغت 2 مليار و 837 مليون دولار.

-الاتحاد الأوروبي يستقبل 4 مليار و823 مليون دولار واردات مصرية بزيادة بلغت 43%.

-الدول العربية تستقبل بـ 4 مليار و 711 مليون دولار

-قارة إفريقيا بدون الدول العربية  تستقبل بقيمة 843  مليون دولار بزيادة 25%.

-مليار و69 مليون دولار صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية بزيادة 51%.

-صادرات الصناعات الطبية تسجل زيادة 51 % بما قيمته 340 مليون دولار.

- 57% ارتفاعًا بصادرات الصناعات الجلدية لتسجل 42 مليون دولار

-صادرات السلع الهندسية والالكترونية مليار و467 مليون دولار


صادرات مصر

الصادرات المصرية

صادرات مصر غير البترولية

ارتفاع الصادرات المصرية

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