واردات مصر من القمح تتراجع لـ 255 مليون دولار فى أبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، تراجع واردات مصر من القمح بشكل ملحوظ خلال ألفترة الأخيرة، وبلغت قيمة الواردات نحو 255 مليون و976 ألف دولار فى شهر ابريل الماضي، مقابل 276 مليون و500 ألف دولار فى شهر ابريل عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 20 مليون و524 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح وردت ضمن الواردات المصرية من المواد الخام، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 946 مليون و424 ألف دولار فى ابريل الماضي، مقابل 746 مليون و930 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 199 مليون و494 ألف دولار.

وشملت قائمة أهم واردات المواد الخام كلا من خامات الحديد ومركزاتها وبلغت قيمتها 134 مليون و310 ألف دولار فى ابريل الماضي، مقابل 84 مليون و696 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 49 مليون و614 ألف دولار، يليها واردات فول صويا وبلغت قيمتها 266 مليون و933 ألف دولار، مقابل 123 مليون و910 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 143 مليون و23 ألف دولار.

وارتفعت قيمـة الواردات المصرية بنسبة 8.1٪، حيث بلغت 5.92 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع مثل خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبه 27.2%.