اليوم السابع
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رئيس وزراء تونس: نحن فى حالة حرب مع فيروس "كورونا"

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 11:00 م
رئيس وزراء تونس: نحن فى حالة حرب مع فيروس "كورونا" رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي
أ ش أ

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أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، أن بلاده في حالة حرب للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.
جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية، اليوم الثلاثاء، لمستشفى عبدالرحمن مامي بمنطقة أريانا، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لعلاج واستقبال مرضى فيروس "كورونا".
ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية إلى إلغاء كافة العطل السنوية والبقاء في حالة استعداد دائمة لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.


تونس

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هشام مشيشى

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كورونا فى تونس

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