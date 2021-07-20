تونس: إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية خلال ليلة العيد

إيمان حنا

تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس ،قرقنة ،المهدية والطوافة نسر) بتونس، خلال ليلة عيد الاضحى من إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل سيدي منصور ،جبنيانة، قرقنة والشابة و تم خلالها ضبط 130 نفرا منهم 28 تونسي والبقية اصيلي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفق إذاعة شمس التونسية.

وباستشارة النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم مع حجز 4 مراكب و4 محركات بحرية مع تعرض مركبين آخرين للغرق حسب ما أفاد به، المقدم علي العياري الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس البحري لمراسل شمس اف ام بصفاقس .

وكان الهلال الأحمر التونسى، أعلن بداية الشهر الجارى أن 43 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا جراء حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد، فيما تستمر مأساة المهاجرين الطامحين في الوصول إلى أوروبا، فقد غرق ما لا يقل عن 23 مهاجراً إفريقياً قبالة سواحل تونس، الشهر الماضى لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر التونسي، الذي قال إن 70 أُنقذوا.

كما أنقذت البحرية أيضاً 39 مهاجراً آخرين في غرق مركب ثانٍ قبالة سواحل صفاقس.