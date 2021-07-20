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الصحة العراقية: المستشفيات قد تفقد السيطرة على استيعاب مصابى كورونا

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 08:18 م
الصحة العراقية: المستشفيات قد تفقد السيطرة على استيعاب مصابى كورونا كورونا فى العراق - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، من أن المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب أعداد مصابي فيروس كورونا المُستجد.

وأعرب مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير ـ في تصريح أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ عن أمله في أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة خلال الأيام المُقبلة بسبب خطورة الواقع الصحي، مشيرا إلى وجود زيادة مُتصاعدة في نسب الإصابات بالفيروس.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن اللقاحات المضادة للفيروس ليست متاحة لكل المواطنين ، معربا عن أمله في أن تصل كميات أخرى في الأسابيع المُقبلة ليتاح للجميع تلقي اللقاح.

 


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