اعترافات عاطل: أدرت شقة لتصنيع مخدر "الأيس" وسقطت بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم باتخاذ منزله وكرا لتصنيع مخدر "الأيس"، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، وكشف عن أنه انتقل من بلدته في الدقهلية إلى دائرة قسم شرطة المطرية، واستأجر شقة سكنية واستغلها في تصنيع المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهم بأنه قرر الانتقال من الدقهلية، حتى لا يفتضح أمره أمام أهل قريته، مضيفا أنه اتخذ من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا، لمزاولة نشاطه الاجرامي في توزيع المواد المخدرة على عملائه في القاهرة والدقهلية أيضا.

وكشفت تحقيقات نيابة المطرية أن المتهم من أرباب السوابق وله معلومات جنائية، واعتاد الإتجار في المخدرات، وحاز كمية كبيرة منها بقصد ترويجها خلال إجازة عيد الأضحى، متخذا من منزله وكرا لتخزين المضبوطات.

وأمرت نيابة المطرية بحبس العاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة المخدرات بمزاولة شخص أصل إقامته مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية نشاطاً غير مشروع فى تصنيع مادة الأيس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذاً من شقة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة المطرية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وعُثروا بداخلها على ( كمية من مخدر الآيس المخدر – كمية من مخدر البانجو – كمية من الأمبولات والزجاجات لمواد تستخدم لتصنيع مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد تصنيع مادة الآيس المخدر، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.