إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور، إثر مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت مديربة أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لدائرة مركز بنى سويف ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنى سويف إلى القرية لفض المشاجرة وضبط اطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى : "وحيد.ع.م" 58 سنة، فلاح مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجليه "محمد" 32 سنة، فلاح مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، "إسلام" 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"رضا.ج.م" 50 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بني سليمان وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.