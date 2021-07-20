أخبار الاقتصاد اليوم في مصر.. تحرك أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

كتب – إسلام سعيد

ننشر موجز بأهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 أول أيام عيد الأضحي المبارك، والتي كان أبرزها ارتفاعا في سعر الذهب بمصر والبورصات العالمية.

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهين في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1817 دولارا وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.

أسعار الذهب عالمياً



ارتفاع أسعار الذهب عالمياً جاء مدعوماً بانخفاض في عوائد السندات الأميركية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالسلالة المتحورة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1815.61 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1817.90 دولار.

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا مما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.

رقمنة دورات العمل بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية لإلغاء الاعتماد على الورق



كشفت مصادر بقطاع البترول، أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول مع 4 شركات خلال عام 2020 تتضمن البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مساحة تقدر بنحو 12490.55كيلومتر مربع.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدد الاتفاقيات بلغ 8 اتفاقيات بلغ الحد الإدني لإجمالي الإنفاق 193.8 مليون دولار بالإضافة إلي 82 مليون دولار منح توقيع لاتسترد والإلتزام بحفر 40 بئرا كحد أدني .

يذكر أنه خلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية خلال 2020 بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً .

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة، ورشة عمل لمديري وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، لمناقشة دليل إجراءات العمل بها بما يساهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي، وذلك في ضوء إطلاق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لبناء قدرات العاملين بها فى كافة جهات الدولة.

وتهدف ورشة العمل إلى تكوين رؤية متكاملة للخروج بدليل واضح ومحدد وأمثل لإجراءات العمل بالوحدات من خلال دراسة إجراءات العمل داخلها، واستطلاع رؤى ومقترحات العاملين والقيادات بها، وتوضيح الأدلة الإجرائية للعمليات التشغيلية؛ وحضر فعاليات الورشة ممثلي 19 وزارة وجهة منتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات التطوير المؤسسي، والبنية المعلوماتية، والبنية التحتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وفى كلمتها خلال افتتاح الورشة؛ أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو إعلان حقيقي للجمهورية الجديدة؛ لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية تشاركية أقل اعتماداً على الأوراق؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها في العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة؛ موضحة أن تقديم الدعم الفنى اللازم لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي هي اختصاص ومهمة أصيلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019.

هيئة البترول تنفذ 12490كم2 مساحات تنقيب لـ 8 اتفاقيات جديدة



كشفت مصادر بقطاع البترول، أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول مع 4 شركات خلال عام 2020 تتضمن البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مساحة تقدر بنحو 12490.55كيلومتر مربع.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدد الاتفاقيات بلغ 8 اتفاقيات بلغ الحد الإدني لإجمالي الإنفاق 193.8 مليون دولار بالإضافة إلي 82 مليون دولار منح توقيع لاتسترد والإلتزام بحفر 40 بئرا كحد أدني .

يذكر أنه خلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية خلال 2020 بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً .

استمرار العمل بسوق العبور خلال العيد واستقرار الأسعار



كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استمرار العمل بسوق العبور خلال أيام عيد الأضحى، وذلك بتوقف جزئي لبعض المغتربين، مؤكدة على استقرار أسعار الخضروات من جميع الأصناف خلال أيام العيد.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن أسعار جميع الأصناف مستقرة بالسوق خلال أيام العيد، وإن الكميات المعروضة تلبى الاحتياجات والطلب.

وأضاف النجيب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سوق العبور يعمل خلال أيام العيد بشكل طبيعى ولا توقف للإجازة نظرا لأن الخضراوات والفاكهة سلعة رئيسية وغير مرتبطة بالإجازات.

وأشار حاتم النجيب، إلى أن الدولة ساهمت بشكل كبير فى خفض أسعار الخضراوات والفاكهة بالسوق المحلى خلال الـ4 أعوام الماضية .