90 ألف زائر فى ثانى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب محمد عبد الرحمن

شهد اليوم الثانى من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52، التى تقام تحت عنوان "فى القراءة حياة" زيارة 90 ألف مواطن لقاعات المعرض وهى الطاقة الاستيعابية القصوى التى حددتها إدارة المعرض للحضور اليومى للمعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى بيان رسمى، إن اليوم الثانى للمعرض ورغم بدء فتح البواب أمام الجمهور فى الواحدة ظهرا إلا أنه شهد حضورا جماهيريا كبير الأمر الذى تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية وأضاف أن الجمهور انتظر فى الخيام والبرجولات التى أعدت للانتظار تفاديا للتكدس الجماهيرى.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام الدورة الـ 52 منه تحت عنوان "فى القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجارى بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافى المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .