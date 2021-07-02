اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 01:09 م
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7 معلومات لسلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل.. تعرف عليها

الجمعة، 02 يوليه 2021 05:00 ص
7 معلومات لسلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل.. تعرف عليها "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

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مجموعة من المعلومات الخاصة بالغاز الطبيعي والتي لابد أن تكون علي دراية بها من أجل الحفاظ علي سلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعي بمنزلك وكانت تلك المعلومات كالتالي..

1- لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز أو السخان.

2- لا تجعل سهولة استخدام الغاز الطبيعي و توافره سببا في زيادة الإستهلاك.

3- مراقبة عمليات الطهي منعا للخطر الذي قد ينشأ نتيجة غليان الطعام وانسكابه  و بالتالي انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.

4- ضبط درجة الحرارة في السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.

5- استمرار إشعال الشمعة الخاصة بالسخان طوال الوقت تستهلك نحو 15 متر مكعب شهريا "أي ما يعادل أنبوبة بوتاجاز".

6- الكشف والصيانة الدورية الأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر و يوفر الأمان.

7- ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأي توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة في  أعمال توصيل الغاز.


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البترول

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طرق التعامل مع الغاز الطبيعي

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