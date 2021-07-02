7 خطوات لمنع تعرض جلدك لحروق الشمس فى الصيف

كتبت سماح لبيب

جلد الانسان قد يكون الأكثر تأثرا بالعوامل الجوية فى جميع المواسم، وترتفع مشاكل الجلد خلال فصل الصيف مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وسخونة الجو، ويتأثر الجلد بصورة كبيرة من سخونة الجو ويؤدى لحالات التهاب فى مناطق متفرقة تبدأ من الوجه والكفين.

وذكر موقع " the health " الطبى أنه مع دخول فصل الصيف تزداد عدد ساعات سطوع الشمس التى تؤثر مباشرة على الجلد، وحذر الموقع من التعرض للشمس خلال الفترة من 10 صباحا وحتى 2 ظهرا، وبالأخص الساعة 12 ظهرا لأن أشعة الشمس تحتوى على أشعة بنفسجية ضارة خلال تلك الفترة وتسبب التهاب الجلد وتصل للحروق إذا استمر التعرض لها أكثر من نصف ساعة.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع ، أنه خلال فترتى بعد الشروق وقبل غروب الشمس، تعتبر أشعة الشمس فيها مفيدة للجلد للحصول على فيتامين د ولا تسبب ضررا ، ولفت إلى أن الأشعة الضارة تصيب أكثر الذين لديهم قابلية للإصابة بحساسية الضوء، إذ تؤلم دائما منطقة الوجه واليدين وتترك آثارا وبقعا سمراء على الجلد، خاصة مع السيدات اللاتى تضعن الماكياج ويتعرضن للشمس خلال الفترة المشار إليها.

ونصح التقرير، السيدات خلال فترة الصيف باتباع عدد من النصائح أهمها:

1 استخدام الكريمات الواقية من الشمس كل ساعتين .

2 شرب المياه كثيرا .

3 منع الاستحمام بالمياه الدافئة التى ترفع من درجة حرارة الجلد واستخدام المياه المعتدلة أو الباردة .

4 تناول طبق سلطة من الخضراوات الطازجة والفاكهة المفيدة للجلد .

5 الحرص على ارتداء الملابس القطنية فقط ذات اللون الأبيض أو الألوان الفاتحة خلال فصل الصيف.

6 استخدام الشمسية خلال السير فى وقت الظهيرة بشرط أن يكون لونها أبيض .

7 منع شرب المشروبات الدافئة وتناول المشروبات الباردة لترطيب الجلد .