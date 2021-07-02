6 نصائح لتنظيف الأسنان والتخلص من اصفرارها.. اعرف متى تزور الطبيب

كتبت سماح لبيب

الأسنان هى واجهة الإنسان ومظهر من مظاهر جمال أى شخص فى حالة ظهورها بيضاء اللون ومنسقة، وهناك الكثير من الأشخاص تظهر أسنانهم صفراء بسبب إهمال تنظيفها وكذلك العادات اليومية الخاطئة التى تسبب تغير لونها.

ويعانى الكثير من الأشخاص من اصفرار لون أسنانهم بسبب الزيادة فى شرب الكافيين على مدار اليوم ومنها الشاى وفقا لما ذكره موقع only my health حيث ذكر تقرير الموقع أن الشاى يسبب لونا قبيحا للأسنان فى حال عدم تنظيفها خلال 24 ساعة، ويلتصق فى جير الأسنان وهو عبارة عن مادة مسامية تمتص البقع التى تسببها المواد الغذائية الأخرى لتبدو الأسنان فى النهاية قبيحة.

وأضاف الموقع أن هذه الحالات تحتاج إلى تنظيف الأسنان كما أن هناك الكثير من العناصر التى يمكن استخدامها فى تنظيف الأسنان ومنها :

1 شطف الفم جيدا بالمياه ، فى كل مرة تستهلك أى مشروب يحتوى على الكافيين.

2 استخدام الفرشاة العادية وخيط الأسنان بصورة منتظمة لإزالة بلاك الأسنان .

3 تنظيف الأسنان بعجينة مكونة من بعض الملح المشترك وصودا الخبز وتستخدم لتنظيف أسنانك مرتين على الأقل فى الأسبوع ، وتساعد فى إزالة البقع وليس تبييض الأسنان .

4 استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية فمن المعروف أنها تكون فعالة بشكل خاص فى تنظيف البلاك والجير.

5 استخدام نوعية جيدة من معجون تبييض الأسنان للحد بشكل فعال من البقع.

6 فى حال استمرار البقع لابد من زيارة طبيب الأسنان، لإجراء تنظيف كامل للأسنان واللثة.

وأضاف التقرير أن صعوبة تنظيف اصفرار الأسنان يجعل من الضرورى استشارة الطبيب والعمل على تنظيفها بصورة صحيحة ، لمنع وجود تراكمات من شأنها أن تضعف منها بعد فترات زمنية طويلة .