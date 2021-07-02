6 فوائد صحية لتناول الآيس كريم فى الصيف..يقوى عظامك ويجعلك أكثر سعادة

كتب - محمود جلال

بسبب ارتفاع درجات الحرارة يحاول الجميع التخلص من حرارة الجو بتناول المرطبات والعصائر الطبيعة المثلجة، وفى موسم الصيف يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المنعشة والغنية بالفوائد الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الآيس كريم، بحسب ما ذكر موقع parenting.firstcry.

1. غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الآيس كريم على الحليب ومكوناته، مما يعني أنه كلما تناولت الآيس كريم ، يحصل جسمك على فوائد فيتامين د وفيتامين أ والكالسيوم والفوسفور والريبوفلافين،على سبيل المثال ، يتم تحميل آيس كريم الشوكولاتة الداكنة بمضادات الأكسدة والفلافونويد ، مما يساعد في خفض الكوليسترول السيئ ويساعد على تحسين صحة قلبك.

2. يمنحك الطاقة

يمنحك طاقة فورية لأنه يحتوي على كمية وافرة من السكر ، مما يجعلك تشعر على الفور بالحيوية والنشاط.

3. يساعد على تعزيز مناعتك

مفيد لصحة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

4. يساعد في تحفيز دماغك

يمكن أن يساعد تناول الآيس كريم في تحفيز عقلك وفقًا لإحدى الدراسات ، فقد ثبت أن الأشخاص الذين تناولوا الآيس كريم أول شيء في الصباح كانوا أكثر يقظة من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

5. تقوية عظامك

الكالسيوم من أهم المعادن التي تحتاجها أجسامنا للحفاظ على صحة عظامنا ومع ذلك، لا تنتج أجسامنا هذا المعدن ، مما يعني أنه يتعين علينا استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم، ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم الآيس كريم.

6. يجعلك أكثر سعادة

عندما تأكل الآيس كريم ، ينتج جسمك هرمونًا يعرف باسم السيروتونين ، المعروف أيضًا باسم هرمون الشعور بالسعادة ، يجعلك تشعر بالسعادة.