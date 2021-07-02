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16.15 مليار دولار استثمارات.. 7 معلومات عن الاتفاقيات البترولية خلال 7 سنوات

الجمعة، 02 يوليه 2021 09:00 م
16.15 مليار دولار استثمارات.. 7 معلومات عن الاتفاقيات البترولية خلال 7 سنوات بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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نتيجة لطرح المزايدات البترولية خلال السنوات السبع الماضية، وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013 ، تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات البترولية وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة به وكانت كالتالي: 

1-توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى أبريل2021.

2- حجم الاستثمارات حدها الأدنى حوالى 15ر16مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 14ر1مليار دولار .

3-تتضمن حفر 379 بئراً .

4-توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة .

5-إجمالى منح تنمية حوالى 45.5  مليون دولار.

6-من أهم عقود التنمية  عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط .

7-تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع 241 للزيت الخام، 110 للغاز،  أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالي 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.


الغاز

البترول

الاتفـــاقيـات البتروليـــة

الاكتشافات البترولية

الاستثمارات

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