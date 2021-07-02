10 فوائد لجهاز تنظيم الغاز.. أهمها زيادة الكميات المتداولة بالسوق المصرى

كتبت – مروة الغول

يمتد تأثيرجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ليشمل أهدافاً مختلفة يتعلق أولها وأهمها بالبعد الاقتصادي حيث سيساهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بأهمية إنشائه والتي كانت كالتالي..

1- تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

2- أحد الآليات الهامة التي تخدم تحقيق رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول.

3- تأمين مصادر متعددة للغاز للسوق المحلية.

4- زيادة كميات الغاز المتداولة بالسوق المصري لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي.

5- تحقيق عائد لقطاع البترول لأول مرة من الأصول المُتمثلة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية وعمليات إنشاء ومد الشبكات.

6- تحقيق عائد لقطاع البترول من نشاط النقل بعد تحويله إلى نشاط اقتصادي يغطي تكاليفه ويحقق ربح.

7- إتاحة فرصة الدخول إلى السوق المصري الذي يتميز بتنوعه واتساعه سيعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمارات في مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي .

8- وضع معايير لقياس جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الشبكات والتسهيلات من قبل مشغلي تلك الشبكات المرخص لهم لتحسين جودتها.

9- حماية أطراف سوق الغاز حيث سيقوم الجهاز بمراقبة ومتابعة تنفيذ التعاقدات وفقاً لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بما يكفل حماية كافة الأطراف.

10- تحسين وتعظيم استغلال المرافق من خلال رسوم التراخيص وهي رسوم تدفع من قبل طالبي الترخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز.