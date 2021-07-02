اليوم السابع
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الجمعة، 02 يوليه 2021 10:22 م
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وكالة الأنباء الإثيوبية: قوات تحرير جبهة تيجراى تدمر سد "تكازي" بإثيوبيا

الجمعة، 02 يوليه 2021 06:42 م
وكالة الأنباء الإثيوبية: قوات تحرير جبهة تيجراى تدمر سد "تكازي" بإثيوبيا الحرب فى تيجراي
وكالات

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قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، نقلا عن مكتب تقصي الحقائق لحالة الطوارئ الإثيوبي، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تجيراي دمرت سد تكازي بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في الإقليم."

وكانت الحكومة الاثيوبية قد أعلنت وقف إطلاق النار في الإقليم، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات في منطقة تجيراي، بينما هناك نحو 350 ألف شخص على الأقل على حافة المجاعة.

وأضافت الوكالة: "قامت الجبهة بتدمير سد تكازي والذي يعتبر أحد منافذ وطريق توصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم".

 

 


وكالة الأنباء الإثيوبية

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