"وقعوا من الدور الخامس".. خناقة زوجية تنتهى بوفاة الزوجة وإصابة الزوج بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها نتيجة سقوطهما من الطابق الخامس في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن خلافات زوجية دفعت الزوجة لإلقاء نفسها، وعندما حاول زوجها الإسراع لنجدتها اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس للرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بجسده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الخامس مما أسفر عن مصرعها، وإصابة زوجها "موظف"، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن خلافات زوجية دفعت الزوجة لإلقاء نفسها من الطابق الخامس، وعندما اكتشف زوجها سقوطها اسرع لنجدتها، إلا أنه سقط من الطابق الخامس للطابق الرابع، أعلى السلم، مما أسفر عن إصابته.