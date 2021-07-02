وزير الإعلام اليمني: بدء عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء من الحوثيين

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أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدأت، اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من مسلحي الحوثي.

وأشار الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - إلى تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر، وتكبيد الحوثي خسائر بشرية ومادية مختلفة.

وأضاف أن المعارك مازالت متواصلة، وسط تقدم قوات الجيش التي أصبحت على بعد 3 كيلوات من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس، مؤكدا مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

وثمن الإرياني الدور المحوري لقوات تحالف دعم الشرعية، مؤكدا أن هناك رغبة كبيرة لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين.