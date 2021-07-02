هل يؤدى الإفراط فى صلصة الطماطم إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت مروة هريدى

من الصعب مراقبة ارتفاع ضغط الدم لأنه لا يظهر عادة أعراضًا يمكن أن تشير إلى ارتفاعه، يكمن مفتاح التحكم في ضغط الدم في القرارات الغذائية التي تتخذها، وهناك طعام واحد على وجه الخصوص يمكن أن يرفع قراءة ضغط الدم دون أن تدرك، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وقال الموقع، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى فقدان مرونة الشرايين وتصبح ضيقة، وتحذر مؤسسة القلب البريطانية (BHF) من أن ضيق الشرايين يجعل من السهل انسدادها بسبب تراكم الدهون مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

لذلك من الضروري مكافحة ارتفاع ضغط الدم وإصلاح نظامك الغذائي هو طريقة بسيطة لتحقيق ذلك.

قد تؤدي بعض القرارات الغذائية إلى رفع قراءة ضغط الدم دون أن تدرك ذلك، وذلك لأن العديد من الأطعمة المعبأة تحتوي على ملح مضاف وهو سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم.

وحذر فريق Durham Nephrology Associates، وهي مجموعة طبية متخصصة في ارتفاع ضغط الدم، من الإفراط بتناول صلصة الطماطم، لاحتوائها على الكثير من الملح المضاف خاصة أنها تكون معبأة.



صلصة الطماطم ترفع ضغط الدم

ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط دم اختيار أصناف منخفضة الملح أو استخدام الطماطم الطازجة، كما توصى هيئة الصحة البريطانية.

ويمكن أيضًا أن تحتوى الوجبات السريعة المحضرة من الأطعمة الجاهزة أو المجمدة تحتوى على نسبة عالية من الملح ما يؤدى لارتفاع ضغط الدم.

كيف يرفع الملح ضغط الدم؟

النظام الغذائي الغني بالملح يعطل توازن الصوديوم الطبيعي في الجسم، ويؤدي هذا بدوره إلى احتباس الجسم للماء، مما يزيد من ضغط دفع الدم على جدران الأوعية.

تشير أيضًا هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن اتباع نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة وتناول الكثير من الفاكهة والخضراوات يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم.