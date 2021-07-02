كل ما تريد معرفته عن كشف حساب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب مدحت عادل

نجحت المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تلبية متطلبات الاستثمار بها، وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، فما هو حصاد المنطقة الاقتصادية حتى الآن.



س. كيف تمكنت الهيئة من جذب الاستثمارات ؟

ج. من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما ساهم في جذب استثمارات جديدة لها، فضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفائتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة.

س. ما هي أهم مشروعات الطرق المنفذة؟ ج. من أبرز الجهوج تجديد طريق العين السخنة القديم "وادي حجول"، وإنشاء "محور ٣٠ يونيو"، "وطريق القنطره شرق"، وتنفيذ ٤ أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحى لقناة السويس.



س. ما هي أبرز ملامح استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. تضع الهيئة استراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية تبدأ في 2020 وتنتهي 2025 والتي ترتكز على:

خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية.

توطين الصناعات ذات الأولوية.

اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة.

تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.

استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

ما هي القطاعات الصناعية التي استهدفتها الهيئة؟

اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية استهدفت المنطقة الاقتصادية قطاعات صناعية محددة تعمل على جذب الاستثمارات بها متضمنة:

صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث أنها مؤهلة بأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية.

صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

الخدمات البحرية وتموين السفن بالست موانئ التابعة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة.

صناعات متنوعة من المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات وكذلك الصناعات الغذائية.