عمليات تخريبية ونقص الغاز أبزر أسباب انقطاع الكهرباء عن أغلب المحافظات بالعراق

كتب محمد جمال

انقطع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ في الشبكة الوطنية العراقية لتوزيع الكهرباء منذ منتصف ليلة أمس في جميع المحافظات العراقية تقريبا، باستثناء محافظات إقليم كردستان، وقال مواطنون من بغداد لوسائل إعلام أمريكية إن الظلام خيم على العاصمة بغداد بشكل تام باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى انقطاعها فى محافظات ديالى والأنبار والديوانية والبصرة وذى قار وغيرها من المحافظات.

وعن أسباب هذا الانقطاع، قال معاون مدير مؤسسة الكهرباء فى النجف علي جنجول لوكالة الأنباء العراقية إن هناك أسباب عديدة، منها قلة توافر الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة في عدة مناطق.

من جانبه، أعلن محافظ النجف لؤى الياسرى عن "عودة 130 ميجا واط إلى الخدمة"، مؤكدا "تشغيل خطوط الطوارئ تباعا للمستشفيات وشبكات الماء والمجاري".

بدوره أوضح مدير الإعلام بمحطة كهرباء ميسان حيدر السعد أن الخطوط بدأت تعود إلى الخدمة، مبينا أن "مديرية كهرباء ميسان تحتاج إلى وقت لمعرفة وضع محطات التوليد وأن أي محطة يتم إطفاؤها بشكل تام، تحتاج إلى 48 ساعة حتى تعود للعمل".

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى وقت سابق عن انفصال خط ديالى شرق بغداد بعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية.

كما أعلنت الوزارة سابقا عن استهداف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا.

ويتزامن الانقطاع في التيار الكهربائي مع ارتفاع شديد بدرجات الحرارة في معظم أنحاء العراق تجاوزت في بعضها خمسين درجة مئوية، وقد خرجت تظاهرات في عدة مناطق عراقية منددة بالانقطاعات المتكررة.

وشهدت أغلب المحافظات العراقية فجر الجمعة، انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي، من دون معرفة الأسباب، وتشير البيانات الأولية بحسب صحيفة "الرؤية" بأن 8 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة.



وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة بغداد، انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ 30 عاماً.