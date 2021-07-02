عقوبات مغلظة للسائقين المستهترين على الطرق فى قانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

يناقش البرلمان قانون المرور الجديد، بمشاركة لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة الطرق والمرور، للاستقرار على الشكل النهائى للقانون وإقراره.

ويتضمن القانون الجديد عقوبات مغلظة، حيث ألزم مستخدمى الطريق بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو الحفر أو البنية التحتية وتجهيزاته، أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج أو الإضرار بالبيئة، مع الالتزام بقواعد وآداب المرور، بالإضافة إلى توقيع عقوبات مالية وإدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة والتسيير أثناء طلبهما من ضباط المرور، وتصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

كما ألزم القانون الجديد سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعريفة الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية والمختصين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.