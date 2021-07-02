وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، اليوم /الجمعة/ - "إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق صلاح الدين السريع"، مضيفا أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات تذكر.