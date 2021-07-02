طقس الخليج.. شديد الحرارة فى السعودية والإمارات والعظمى فى الكويت 52 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية طقسًا شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة، أما الامارات فتشهد طقسا حار نهاراً، وفى البحرين العظمى 45 درجة مئوية أما في الكويت العظمى 52 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان ، مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب فى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وحارا نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومى - ان الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثانى عند الساعة 05:55 و الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثانى عند الساعة 01:40..

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:39 و المد الثانى عند الساعة 05:15 و الجزر الاول عند الساعة 08:48 والجزر الثانى عند الساعة 23:04.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 31 60 20 دبى 40 31 70 20 الشارقة 40 29 75 20 عجمان 40 33 75 20 أم القيوين 42 28 65 15 رأس الخيمة 40 31 70 20 الفجيرة 40 33 70 25 العين 46 33 40 15 ليوا 48 32 40 15 الرويس 46 30 70 20 السلع 45 30 70 20 دلما 40 31 80 20 طنب الكبرى 39 29 80 20 طنب الصغرى 39 29 80 20 أبو موسى 40 28 80 20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الجمعة) ، فى مملكة البحرين تعالى صيفيًا عاديًا.

الرياح : شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 52 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة .