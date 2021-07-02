صناعة الملابس: ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع لأكثر من 70 %

كتب إسلام سعيد

كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ب اتحاد الصناعات ، نمو المبيعات في السوق بأكثر من 40٪ عن فترة الجائحة، كما ارتفعت طاقات التشغيل في المصانع لأكثر من 70٪ من الطاقة الإنتاجية الكلية، وفي المقابل تراجعت الطاقات المتعطلة لأقل من 30٪، مشيراً إلى أن السوق المصري استرد جزء كبير من عافيته، واقترب من الوصول لنفس معدلات الإنتاج والاستهلاك ما قبل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض ملابس أطفال، مضيفا:" العالم استطاع التغلب علي الصدمة الأولي للجائحة واستكمل حياته بشكل طبيعي، ومع ظهور اللقاحات استأنفت الأنشطة الاقتصادية العمل بكامل طاقاتها، وهو ما انعكس بشكل واضح علي أرقام الصادرات أيضا والتي شهدت تحسنا ملحوظا.

وتوقع رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات استمرار حالة الانتعاش التي بدأها السوق المحلي مع موسم عيد الفطر المبارك، لاسيما مع قرب انطلاق الاوكازيون الصيفي وزيادة الطلب خلال موسم الاجازات.