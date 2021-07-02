اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم .. 14200-14600جنيه للطن من المصنع

الجمعة، 02 يوليه 2021 11:40 ص
سعر الحديد اليوم .. 14200-14600جنيه للطن من المصنع حديد
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2-7-2021، وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية
 
سجل الحديد بجميع أنواعه استقرارًا فى السعر بعدما ثبتت المصانع الأسعار خلال الشهر الماضي، وتراوح سعر الطن  بين 14200- 14600 جنيها سعر المصنع، مضاف 14٪ ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيهًا للطن.
 
وسجل الأسمنت البورتلاندي 675-800 جنيها سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك  بين  750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650  جنيها للطن.

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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