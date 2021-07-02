والتقى حمدوك، أمس الخميس، مع كل من وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدى إبراهيم، ونائبه الفريق الصادق علي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول.



وأكد حمدوك، اهتمام الحكومة بدعم الشرطة وأفرادها، مشيدا بدور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.



وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى، إنه تم التعامل مع المخطط الذي كان يهدف لتفتيت الشرطة وزرع الفتنة داخلها، مؤكدا التزام الحكومة بالاستجابة لكل مطالب الشرطة والعمل على تطويرها وتقوية أدائها.



من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه، مؤكدا أن يوم أمس كان مفصليا ومهما في تاريخ الشرطة لوجود خطط لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث تخريب وبلبلة.



وأوضح أن قوات الشرطة اجتازت الاختبار بنجاح وفوتت الفرصة على المخربين لأن الشرطة تمتلك الخبرة والارث الذي يمكنها من تحمل المسؤولية والقيام بمهامها على أكمل وجه، متعهدا بالعمل على تطوير الشرطة بالتعاون مع مجلس الوزراء.