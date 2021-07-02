رئيس تونس: تفشى وباء كورونا نتيجة اختيارات غير موفقة وإجراءات غير دقيقة

إيمان حنا

قال رئيس تونس قيس سعيد، إن تفشي وباء كورونا فى البلاد هو نتيجة جملة من الاختيارات السياسية غير الموفقة و التي تقف وراءها لوبيات في تونس.وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف قيس، أن بعض الإجراءات التي تُعلن عنها الهيئات العلمية غير علمية وغير دقيقة، و أكد قيس أن هناك عدة خروقات ومخالفات قانونية تم ارتكابها عند الإعلان عن الإجراءات الحكومية الخاصة بكورونا، ومن جهة أخرى، إقرار آخر رحلة للحافلات والمترو عند الساعة السادسة مساء، مؤكدا أنه كان يجب التنسيق مع وزارة النقل والسلطات المعنية من أجل توفير وسائل النقل للمواطنين خاصة وأن هناك فئة تشتغل مساءَ.

كانت تونس قد سجلت فى 30 يونيو رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا لم يتم تسجيله في البلاد منذ بداية الجائحة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و106 حالة وفاة، وبلغ عدد اختبارات فيروس كورونا أمس، 19.295 تحليل لتكون نسبة التحاليل الإيجابية 35.12 بالمائة.

وقد ارتفع عدد الوفيات بالفيروس وفق بيان وزارة الصحة التونسية الذي نشرته مساء أمس الخميس 15.065 حالة.