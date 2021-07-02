وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان اليوم ، "إن الكاظمي وجّه باقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة (400kv)، وحدوث انقطاع فى التيار الكهربائي في عموم المحافظات".



كما وجّه الكاظمي باتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في وزارة الكهرباء العراقية بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض قطاعات الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم، على الرغم من توجيهاته للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين.



وكان الكاظمي قد اتخذ قرارات مهمة لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق، تضمنت تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.



وانقطعت الطاقة الكهربائية في معظم أنحاء العراق منذ أمس وحتى صباح اليوم مع بلوغ الحرارة ذروتها، حيث يعاني العراق من موجة حر شديدة إذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.